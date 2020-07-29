Новый формат семейного отдыха в Тюмени

29 Июль 2020 2020-07-29T13:23:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В 60 минутах езды от города, на берегу озера Ипкуль готов принимать гостей природно-туристический комплекс «МОРЕЛЕСА», уникальный для региона проект, первый глэмпинг в Тюменской области.

Семейный отдых в глэмпингах известен во всем мире и набирает популярность в России.

Глэмпинг (англ. Glamping) – разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Все направлено на то, чтобы в комплексе было интересно и детям, и взрослым. В этом сезоне запланированы несколько авторских тематических смен для личного развития и отдыха всей семьи

Два формата пребывания: участие в тематических сменах, которые проходят еженедельно и длятся 3 – 5 дней, а также аренда глэмпов на сутки в свободные от программ дни.

Семейные смены – это программы, вовлекающие взрослых и детей в активное взаимодействие с окружающей природой и друг с другом. Это совсем не тот случай, где аниматоры развлекают детей, пока родители отдыхают, а именно все отдыхающие являются активными участниками («Я скаут», «Йога для всех», «Невидимый мир» и др.).

Программы для личного развития – это смены с известными экспертами, специалистами и мастерами («Страт-асана» со Стасом Кузавовым, «Ритрит» с Мазаевым и др.).

Каждый глэмпинг выполнен из современных экологичных материалов, максимально внедрен в природный ландшафт и является частью окружающей среды.

Формат комплекса подразумевает спокойное, уединенное пребывание. Сотрудники заботятся обо всех гостях, поэтому шумные праздники исключены.

Пространство глэмпинга создано с большой заботой руками тех, кто ценит красоту природы.

Комплектация глэмпов:

– кровать двуспальная (трансформируется в две односпальные);

– раскладной диван;

– прикроватные тумбы;

– стол и стулья;

– стеллаж и комод для хранения вещей;

– светильники ручной работы;

– мини-кухня;

– газовая плита;

– посуда;

– чайник;

– полотенца;

– гамак и шезлонги;

– терраса перед входом.

Территория глэмпинга – более трех гектаров леса для прогулок и отдыха, на которой размещены:

– зона для барбекю около каждого глэмпа;

– большое озеро, в котором водится рыба;

– живописный пирс;

– баня;

– костровое место;

– электричество;

– скважина с чистой водой;

– полевая кухня (в партнерстве с РХ «Максим»);

– летний душ и биотуалеты;

– парковка.

Четыре ценности лежат в основе идеологии комплекса «МОРЕЛЕСА».

Сохранение традиций. Наша земля богата историями и традициями, которые переданы нам через культуру сказок, праздников и нашего быта. Сотрудники комплекса придерживаются традиционных идей, чтобы сохранить культуру и силу нашей земли.

Бережливое отношение. Это место создано приносить радость и пользу людям. Желательно, чтобы долгие годы оно принимало гостей в этой же красоте и естественности. Необходимо заботливо относится к каждой полянке, которая нас окружает, и осознано принимать дары, которые она нам приносит.

Осознанное использование ресурсов. Сотрудники комплекса придерживаются политики осознанного потребления, поэтому следят за количеством отходов и мусора, которые производят гости. Не используются на озере моторные лодки, продукция из пластика, не готовится еда в избытке.

Уважение к труду. Сотрудники уважительно относятся к труду каждого, с кем соприкасаются по работе, и сами трудятся с удовольствием и улыбкой.

После нескольких дней в «МОРЕЛЕСА» вы приведете себя в ресурсное, наполненное состояние и полюбите родную землю еще больше.

Подробные программы: на сайте https://morelesa.com и в аккаунте @m.o.r.e.l.e.s.a

Количество мест ограничено.