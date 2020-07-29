Тюмень в лидерах рейтинга по количеству кальянных и парикмахерских

29 Июль 2020 2020-07-29T13:26:26+03:00

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Тюмень заняла место в индексе Ильфа и Петрова, составленном «Комсомольской правдой». В рейтинге оценивались крупные российские города с населением от 500 тысяч жителей с точки зрения доступности различных услуг.

Свое название рейтинг получил на основе легендарного произведения «12 стульев», в котором Илья Ильф и Евгений Петров описали жизнь провинциального города емкой фразой: «В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть».

Как сообщает «КП», Тюмень заняла второе место после Краснодара по количеству парикмахерских на душу населения. Всего в городе насчитывается 1023 таких заведения, индекс составил 12,97 на 10 тысяч жителей. Почетное третье место Тюмень взяла по доступности фитнес-клубов. Их в городе 86, индекс – 1,09. В пятерке лучших наш город по числу кальянных, а по доступности маникюрных салонов Тюмень заняла восьмое место. Впереди лишь Иркутск и Краснодар.

Также областной центр в лидерах по доступности барбершопов: 39 на весь город, индекс – 0,49 и четвертое место в рейтинге. Выше только Екатеринбург, Казань и тот же Краснодар, который вообще оказался лучшим по многим показателям.

А вот по большинству остальных позиций Тюмень оказалась вне первой десятки, откатившись в середину таблицы по количеству ресторанов, пиццерий, кафе-кондитерских, магазинов товаров для охоты, рыбалки, спортивной одежды, торгово-развлекательных центров на 10 тысяч жителей. А по числу похоронных бюро областной центр и вовсе оказался на 30-м месте. Но этот факт, пожалуй, должен скорее радовать горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU