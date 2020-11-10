Горячие источники в Тюмени – 2020: цены, места и режим работы

Горячий источник. Фото: Оперативный штаб. Тюмень

На прошлой неделе Тюменская область стала столицей термальных вод. Горячие источники – это настоящее богатство Тюменской области, благодаря которому тюменцы и гости региона могут поправить здоровье в любое время года, даже лютой зимой. Температура воды в горячих источниках Тюмени варьируется от +36 до +45. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила список основных горячих источников.

«Аван»

Стоимость: 500/700 рублей – взрослые (будни/выходные); дети до 10 лет – бесплатно. Для пенсионеров, студентов очной формы обучения, школьников и участников Великой отечественной войны в понедельник, вторник и среду – вход 300 рублей (кроме праздничных дней).

Где: поселок Каменка, ул. Мира, 4.

Режим работы: пн .– ср. – 9.00 – 1.00; чт. – 18.00 – 1.00; пт. – вс. – 9.00 – 1.00.

В загородном клубе «Аван» оборудовано три бассейна – детский, массажный и с душем Шарко. Помимо бассейнов, на территории клуба есть мангальные зоны, баня и хаммам. Для любителей спа-процедур имеется две кедровых бочки и фиш-пилинг. Покушать можно в ресторане, который находится на территории источника.

Горячий источник "Аван". Фото: Сайт Аван

«Сосновый Бор»

Стоимость: 350/450 рублей – взрослые (будни/выходные); 250/350 рублей – пенсионеры, студенты и дети 7 – 12 лет (будни/выходные); детям до 7 лет и именинникам – бесплатно.

Где: Ялуторовский тракт, 27-й километр.

Режим работы: пн. – 14.00 – 1.00; вт. – вс. – 11.00 – 1.00.

Горячий источник «Сосновый Бор» находится неподалеку от поселка Винзили. Это благоустроенное место отдыха для всех желающих избавиться от усталости и укрепить свое здоровье в природных термальных водах, рожденных в умиротворяющих хвойных лесах. Для желающих задержаться на несколько дней есть комфортные номера и домики на территории базы.

"Сосновый бор". Фото: Скриншот с сайта

«Волна»

Стоимость: 700/800 рублей – взрослые (будни/выходные); 400/500 рублей – дети в возрасте 5 – 11 лет (будни/выходные). Пенсионерам при входе в будние дни до 13.00 – 400 рублей. Студентам в среду – 350 рублей. Детям до 5 лет – бесплатно.

Где: ул. Ермака, 2а.

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 2.00.

Горячий источник «Волна» находится в 10 минутах езды от центра города. Помимо термального источника, на территории есть сауны – обычная и инфракрасная, хаммам, соляная и ледяная комнаты, кафе. Для желающих отдохнуть несколько дней есть гостиница с дизайнерским ремонтом. Учтены интересы любителей спа: гости могут заказать массаж и другие спа-процедуры.

Горячий источник "Волна". Фото:Instagram

«Верхний Бор»

Стоимость: бассейн в гостиничном комплексе «ОТБ» – 380/480 рублей – взрослые (будни/выходные); 330/430 рублей – дети 6 – 12 лет (будни/выходные); 900/1000 рублей – взрослый тариф 3 часа (будни/выходные); 650/850 рублей – тариф 3 часа для детей 6 – 12 лет (будни/выходные); 500 рублей – тариф 3 часа в будни для пенсионеров. Детям до 6 лет – бесплатно. Бассейн в спа-отеле «Источник» – 650 рублей за час для взрослых, 450 рублей за час для детей 6 – 12 лет; 1100 рублей – взрослый тариф 3 часа в будни, 1300 – без ограничения по времени; 1200 рублей – взрослый тариф 3 часа в выходные, 1400 – без ограничения по времени; 650 рублей – тариф 3 часа для детей 6 – 12 лет в будни, 750 – без ограничения по времени; 850 рублей – тариф 3 часа для детей 6 – 12 лет в выходные, 1000 – без ограничения по времени. Детям до 6 лет бесплатно.

Где: Салаирский тракт, 11-й километр.

Режим работы: бассейн в гостиничном комплексе «ОТБ» – пн. – 11.00 – 22.00, вт. – вс. – 9.00 – 22.00; бассейн в спа-отеле «Источник» – вт. – 11.00 – 22.00, пн., ср. – вс. – 9.00 – 22.00.

Бассейн в гостиничном комплексе «ОТБ» имеет необычную форму и разделен на несколько зон: джакузи, детская зона, плавательная зона с гидромассажными установками. Бассейн в SPA-отеле «Источник» состоит из нескольких чаш: одна чаша предназначена для детей, две другие расположены на разных уровнях по высоте с переливом воды из одной в другую. В каждой чаше имеются различные гидромассажные установки. Также у бассейна расположена сауна и выход к озеру.

Помимо этого, на территории базы есть магазин, бани, спа-центр, кафе, гостиницы, коттеджи, беседки, шатры, тир, пейнтбол, аттракционы и многое другое.

Верхний Бор. Фото: Instagram

«ЛетоЛето»

Стоимость: 1500/1800 рублей – тариф без ограничения по времени для взрослых (будни/выходные), 1200/1500 рублей – для детей (будни/выходные); 1300/1500 рублей – 5 часов для взрослых (будни/выходные), 1000/1300 рублей – для детей (будни/выходные). Тариф «Специальный» (для многодетных семей, студентов, пенсионеров, инвалидов без сопровождения и ветеранов): 1000/1300 рублей – 5 часов для взрослых (будни/выходные), 900/1100 рублей – для детей (будни/выходные). Детям до 5 лет, именинникам до 18 лет, инвалидам до 18 лет и инвалидам 1-й и 2-й групп старше 18 лет с сопровождающим – бесплатно, сопровождающий – по тарифу «Специальный». Указанные тарифы действуют только для одной зоны на выбор – спа-центра с источником или аквапарка, за посещение второй зоны нужно доплатить 700 рублей.

Где: ул. Щербакова, 87.

Режим работы: с 10.00 до 22.00.

Этот источник находится в черте города и имеет огромный плюс в виде аквапарка по соседству. Помимо этого «ЛетоЛето» имеет прекрасный ресторан и гостиницу. Отдых в таком месте будет по душе всем членам семьи в любом возрасте.

Горячий источник "ЛетоЛето". Фото: Сайт "ЛетоЛето"

«Тайга»

Стоимость: 500/700 рублей – взрослые; 300/400 рублей – пенсионеры (пн. – чт./пт. – вс.); 300 рублей – дети 6 – 14 лет; дети до 6 лет – бесплатно.

Где: село Онохино.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00 (кроме понедельника).

Источник с минеральной водой расположен на территории экопарка «Тайга». Скважина с термальной минеральной водой с температурой от 34ºC до 38ºC – настоящее чудо природы, так как обычно гидрокарбонатные воды выходят наружу с низкой температурой. Минеральная вода поступает с глубины 1256 м в бассейн. Купание в такой воде является настоящим оздоровлением для всего организма. Вода из источника освежает, улучшает кровообращение, снижает нервное напряжение и способствует быстрому получению загара во время пребывания на солнце. Помимо источника, на территории расположены три русские бани и финская сауна. Вишенкой на торте станет говорящий попугай, живущий в кафе.

Эко-парк "Тайга". Фото: Скриншот с сайта

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