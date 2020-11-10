В Тюменской области задумались о создании трех новых туристических объектов

В Тюменской области задумались о создании трёх новых туристических объектов Фото: pixabay.com

Три новых проекта в туристическом кластере совсем скоро появится в Тюменской области. Об этом заявил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев, комментируя итоги визита в областную столицу главы Ростуризма Зарины Догузовой. По его словам, высокопоставленный гость вместе с губернатором Александром Моором встретилась с инвестиционным блоком правительства региона и инвесторами.

Реализация первого проекта начнётся уже в 2021 году, по второму закончат разрабатывать проектную документацию, а по третьему начнут её готовить. Все проекты запланированы с качественной инфраструктурой и чётким позиционированием – две, три или четыре звезды.

– Помимо зон отдыха, которые активно посещаются, мы планируем развивать реабилитационное направление на базе термальных и грязевых месторождений. Это и один из этапов в поддержку развития медицинского туризма, у нас для этого есть все предпосылки. Мы рассматриваем проекты по всей области, не только Тюмень, Тобольск и Тюменский район. Например, один из инвесторов планирует развитие локаций сразу в нескольких муниципальных районах, – сообщил Андрей Пантелеев.

Когда Ростуризм расставляет акценты на том, как позиционируется субъект и с чем он будет ассоциироваться, это дает понимание и самой отрасли региона, куда она движется, и жителям страны. Андрей Пантелеев уверен, что тема термальных вод вызовет желание у россиян приехать в Тюменскую область и увидеть источники своими глазами.