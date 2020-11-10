Андрей Пантелеев: термы Тюменской области доступны всем и каждому Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Тюменская область собрала в себе весь комплекс направлений термального оздоровления и отдыха – горячие источники, целебные грязи и питьевую минеральную воду. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, комментируя итоги визита в регион главы Ростуризма Зарины Догузовой.

По его словам, перед визитом высокого гостя в Тюмени провели большую аналитическую работу для того, чтобы понять, может ли Тюменская область заявиться на высокий статус термальной столицы России.

– То, что в Тюменской области есть и источники, и грязи – настоящий феномен, ведь мы находимся на равнине, а не в горах или областях вулканической деятельности. Причина этому феномену – море, которое миллионы лет назад при тектонических сдвигах оказалось замкнутым и законсервированным внутри.

Кроме того, чтобы в одном месте получить все виды оздоровления, можно быстро и недорого добраться до горячих источников как от аэропорта, так и от железнодорожного и автовокзала. В регионе хорошо развита транспортная инфраструктура.

– Если сравнивать с заграничными термами, преимущество Тюмени в ее ценовой доступности, а перелет из Москвы займет всего около двух часов. В части инфраструктуры, конечно, на контрасте с Европой мы где-то можем немного проигрывать, но работа с новыми инвесторами уже идет, – отметил Андрей Пантелеев.