Тюменская область официально стала столицей термальных вод Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ростуризма Зарина Догузова накануне, 7 ноября, впервые официально открыли сезон термальных вод. По словам главы региона, церемония открытия термального сезона станет ежегодной, а в будущем может трансформироваться в фестиваль, который пройдёт на всех источниках одновременно.

- Нужно сделать так, чтобы Тюменская область ассоциировалась с горячими источниками, став российским термальным курортом. В будущем фестиваль будет проходить один или несколько дней.

По мнению главы Ростуризма Зарины Догузовой, географическая близость к центральной России, удобное расположение в УФО, термальные источники и культурно-историческое наследие позволяют сформировать уникальные туристические предложения.

- У Тюменской области большой туристический потенциал. Я уверена, что она может стать новой точкой притяжения для путешественников со всего мира, - отметила Зарина Догузова.

В качестве подарка на открытие термального сезона глава Ростуризма вручила Александру Моору символ «Столица термальных вод».

Кстати, в течение недели, с 8 по 15 ноября, посетителей восьми горячих источников Тюменской области ждут скидки на вход и праздничные программы с розыгрышами призов. В числе участников открытия сезона: «Верхний Бор», «Волна», «ЛетоЛето», «Тайга», «СоветSKY», «Фешенель», «Тюменский Бор» и «Сосновый Бор».