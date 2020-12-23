Год Крысы выдался богатым на сюрпризы. Никто и подумать не мог, что шоу, которое по количеству серий превзошло «Санта-Барбару» в несколько раз, закроется (об этом сообщило руководство канала). Правда, потом оказалось, что шоу подходит к концу только на ТНТ и сейчас знаменитой телестройке ищут новый теледом.За долгие 16 лет существования проекта на кастинге побывала не одна тысяча людей. Многим из них удалось принять участие в телепроекте, кто-то даже построил отношения, женился, родил ребенка, а некоторые даже успели развестись и вернуться на популярное шоу во второй раз. «Комсомольская правда» – Тюмень» предлагает вспомнить участников из Тюменской области и посмотреть, как сложилась их жизнь за периметром.АЛЕНА ВОДОНАЕВАБесспорно, на первом месте среди тюменских звезд, начавших свой путь с популярной телестройки, – Алена Водонаева. Девушка пришла на стройку 10 июля 2004 года и молниеносно завоевала титул самой яркой и незакомплексованной участницы. Алена провела на проекте три года и построила ту самую любовь. Но увы, вскоре отношения распались и Водонаева покинула проект. После того, как девушка оказалась за периметром, ее карьера пошла в гору, и вскоре она показалась на федеральных каналах, но уже в качестве ведущей.Семейная жизнь Алены так и не сложилась, два брака потерпели неудачу. Зато сложилась карьера и роль мамы. Сыном Водонаевой восхищается ее многомиллионная аудитория, а сама теледива не перестает удивлять своими талантами и новыми проектами.ЭЛИНА КАМИРЕННе менее скандальная участница из Тюмени – Элина Камирен. Элина попала на знаменитую стройку в 2011 году. Там она быстро адаптировалась и нашла свою любовь – Алексея Самсонова. Они вместе покинули проект, но счастье было недолгим.Прошло немного времени, как участники вернулись. Бывшая пара вновь решила испытать удачу и сойтись. Но, как известно, разбитую чашу не склеишь. Пара рассталась и покинула реалити-шоу.Но и на этом история не закончилась. В 2013 году Элина вновь показалась на экранах в периметре. На этот раз участница построила отношения с Александром Задойновым, но и они терпят поражение, и Камирен уходит за периметр. Лишь оказавшись вне шоу, Элина узнает, что беременна. В 2014 году она рожает дочку Сашу, но до свадьбы с отцом девочки дело так и не дошло.Сейчас Элина Камирен популярный блогер с миллионной аудиторией. Девушка все так же совершенствует свою внешность, и, судя по фото в социальных сетях, не намерена останавливаться. А вот как сложилась личная жизнь экс-участницы, доподлинно не известно.АНАСТАСИЯ ДАШКОАнастасия Дашко пришла на проект в одно время с Аленой Водонаевой. Землячки быстро нашли общий язык, хотя Анастасия не из самой Тюмени, а из Тюменской области – из города Салехарда. Девушка быстро нашла себе не только друзей, но и вторую половинку. Выбор ее пал на Сэма Селезнева. На фоне многих пар этот союз просуществовал достаточно долго. Но все оказалось не так просто, как хотелось бы.На шоу разгорелся скандал, Настю заподозрили в махинациях, связанных с одним из конкурсов, и паре пришлось уйти за периметр. Там они и разошлись из-за характера экс-участницы. Однако на этом история Анастасии Дашко не закончились. В 2013 году она на три года попала в тюрьму, но за примерное поведение вышла по УДО в 2015 году.Скандальное прошлое Анастасии в прошлом. Сейчас девушка примерная жена, мать двоих детей и бизнес-леди. Подробности жизни экс-участницы не известны, так как она старается не ворошить прошлое и не выходит на связь с журналистами. Правда, не так давно она засветилась в шоу преображений на ТНТ. Единственное, что известно: Настя замужем, живет в Екатеринбурге.СВЕТЛАНА ЮРЧЕНКОСветлана родом из холодного города Сургута. Настоящая сибирячка пришла на проект как истинная королева, поразив многих своей красотой. 2 апреля 2018 года девушка впервые показалась на экране телевизора. Правда, для создания отношений она выбрала неподходящего претендента. Роман Гриценко, известный своим вредным нравом, сначала обрадовался такой красотке и попросил ведущих, чтобы те как можно скорее отправили новую участницу на остров любви. Но, как только Светлана прилетела, Роман передумал и заявил, что девушка ему не подходит. Вскоре северянка покинула проект.Светлана решила не останавливаться на достигнутом и поучаствовать в шоу «Хачу невесту» (именно так, через «а») Амирана Сарадарова, которое очень напоминает популярное шоу «Холостяк». Но участие в нем закончилось для девушки весьма трагично: соперница жестоко избила Светлану, сломав ей нос.На данный момент бывшая участница главной телестройки страны работает в бьюти-сфере, занимаясь наращиванием ресниц. Также девушка активно ведет свой блог в Instagram.АНДРЕЙ ЗУБЕНКОЕще одним участником из Тюменской области стал 28-летний Андрей Зубенко. Молодой человек пришел к Маргарите Овсянниковой, но девушка взаимностью не ответила. Помимо того, что Андрей хотел найти вторую половинку, он пришел на проект с благородной целью – научить участниц самообороне. Но этому желанию было не суждено сбыться – Андрей покинул телепроект через месяц. После проекта Андрей Зубенко продолжил активно заниматься спортом и работает тренером. О его личной жизни ничего не известно.КТО ЕЩЕ УСПЕЛ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В ПОПУЛЯРНЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ:– Мария Огоева (Тюмень, пробыла 1,5 месяца);– Карина Буримова (Тюмень, пробыла неделю);– Дмитрий Талыбов (Нягань, пробыл меньше полугода);– Макар Брельгин (Тюмень, пробыл 1 день, сам покинул проект).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто стало с участниками «Дома-2» из Тюменской области после ухода с проекта«Комсомольская правда» – Тюмень» предлагает вспомнить участников из Тюменской области и посмотреть, как сложилась их жизнь за периметром (подробнее)Герои без историй и низкие рейтинги: настоящие причины закрытия «Дома-2»18 декабря снимают последний выпуск шоу – Бузова на площадке не может сдержать слез (подробнее)Прощай, «Дом-2»! Мы не будем плакать!Канал ТНТ решился закрыть «Дом-2». Эту новость мы должны были услышать лет 10 назад, а то и раньше. Но нет. Тяжело бросить курить, не есть жирного, делать зарядку... Отказываться от вредных привычек – сплошное мучение, а «Дом-2» был самой настоящей вредной привычкой. Только вот книжку «Как бросить смотреть «Дом-2» Аллан Карр написать не успел (подробности)Ксения Собчак рассказала, как на самом деле попала на «Дом-2»Телеведущая по сей день вспоминает свою работу на скандальной телестройке (подробнее)«Бузова – ладно, но куда идти Бородиной»: поклонники бьются в истерике из-за закрытия «Дома-2»Реалити-шоу выходило в эфир с 2004 года (подробнее)