Опубликован новый график работы передвижных пунктов набора воды в Тюмени и в Тюменском округе 2 августа

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Временные водоразборные колонки, установленные в рамках проекта «Чистая вода», который инициирован губернатором Тюменской области Александром Моором, работают круглосуточно. Точные их адреса, а также точки передвижных пунктов набора воды, стационарных точек у медицинских, образовательных учреждений и водоматов, которые в пять раз снизили цену на воду, можно найти на Геопортале Тюменской области.

Отметим, что 1 августа в Тюмени и Тюменском округе работали более 100 таких точек. При этом в социальных сетях не было жалоб от тюменцев на очереди и нехватку воды.

Публикуем график работы 45 передвижных пунктов набора воды на 2 августа Тюмень

Калининский административный округ:

ул. Ямская, 118 с 18.00 – 22.00

ул. Комбинатская, 54/1 с 10.00 – 12.00

ул. Чернышевского, 2 а с 14.00 – 16.00

ул. Восстания, 2 с 18.00 – 22.00

ул. Амурская, 39 с 10.00 – 12.00

ул. Мира, 2б с 14.00 – 16.00

ул. Московский тракт, 179 к1 с 18.00 – 22.00

ул. Московский тракт,137 с 10.00 – 12.00

ул. Московский тракт, 150 а с 14.00 – 16.00

ул.Чаплина, 123 с 18.00 – 22.00

ул. Ставропольская, 4/1 с 10.00 – 12.00

ул. Червишевский тракт, 92 с 14.00 – 16.00

ул.Протозанова, 14 с 18.00 – 22.00

ул. Фармана Салманова, 14 с 10.00 – 12.00

ул. Обдорская, 1 (парковка) с 14.00 - 16.00

Восточный административный округ:

ул. Валерии Гнаровской, 12 с 18.00 – 22.00

ул. Широтная, 80 с 10.00 – 22.00

ул. Олимпийская, 46 с 14.00 – 16.00

ул. Монтажников, 41 с 10.00 – 22.00

ул. И.Словцова, 21 с 10.00 – 12.00

ул. Моторостроителей, 9 14.00 - 16.00

Продолжат работу передвижные пункты:

ул. Максима Горького, 70 с 12.00-13.00, 17:00-20:00

ул. Малыгина, 14 к 1 с 12.00-14.00, 17:00-20:00

ул. Республики, 90 с 11.00-13.00, 15:00-17:00, 19:00-21:00

ул. Республики, 179 (ДК Строитель) с 11.00-14.00, 17:00-20:00

ул. Валентины Трофимовой, 7 с 12.00-21.00

ДОК ул. Ботаническая, 1 с 12.00-21.00

ул. Селекционная, 4 с 12.00-14.00, 20:00-22:00

Учхоз, ул. Михаила Яценко, 10 с 14.00-15.00, 17:00-19:00

Утяшево, ул. Школьная, 13 с 11.00-12.00, 17:00-18:00

ул. Воронинские горки, 99б с 11.00-12.00 и 17.00-18.00

д. Метелева, ул. Метелевская, 2 с 14.00-15.00, 20.00-21.00

Тюменский муниципальный округ

пос. Боровский:

ул. Мира, 34 с 17.00 – 19.00

ул. Ленинградская, 12, с 19.30 – 22.00

ул. Мира, 15 (парковка) с 10.00 – 12.00

ул. Новая Озерная, 90 с 12.30 – 14.30

с. Кулаково:

пер. Коммунальный, 4 с 19.00 – 20.30

с.Луговое

ул. 60 лет Октября, 15 с 21.00 – 22.30

д. Патрушева

ул. Трактовая, 137 с 12.30 – 14.30

ул. Александра Пушкина, 8а с 17.00 – 18.30

п. Московский:

ул. Озерная, 5 10.00 – 12.00

В Тюменском муниципальном округе продолжат работу передвижные пункты бесплатного набора воды:

с. Червишево, ул. Юбилейный квартал, 41 17.00-21.00

д. Большие Акияры, ул. Школьная, 136 15.30 – 16.30

с. Онохино, ул. Советская, 11, 12.30-14.30

д. Головина, ул. Мира, 12б, 11.00 – 12.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

К проекту «Чистая вода», инициированном губернатором Тюменской области, присоединяются все больше организаций