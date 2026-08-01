К проекту «Чистая вода», инициированном губернатором Тюменской области, присоединяются все больше организаций

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор в связи с большим количеством обращений тюменцев по поводу запаха и привкуса водопроводной воды инициировал проект «Чистая вода», к которому присоединяются медицинские, образовательные и другие учреждения Тюмени и Тюменского округа.

- Обильные дожди смыли в реку Туру с полей большое количество органических соединений... Мы наблюдаем резкое снижение количества кислорода в воде. При норме 6 мг на 1 дециметр кубический растворенного в воде кислорода на 17 июля показатели составили 0,5 мг. Это почти в 10-12 раз ниже нормы. Из-за недостатка кислорода, мы видим, и, в том числе, гибель рыбы. Тюмень и Тюменский округ получают питьевую воду из двух источников: Велижанского и Метелевского водозаборов. Последний берет воду из реки Туры. Вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, согласно данным Роспотребнадзора и Росводоканала, соответствует санитарным нормам, но есть некоторые отклонения по органолептическим показателям. Однако, даже если вода безопасна, хочется пить ее без запаха и без посторонних привкусов. Поэтому мы вместе с «Тюменьводоканалом», администрацией города Тюмени и Тюменского муниципального округа приняли решение: к потребителям, которые получают воду из Метелевского водозабора по графику будут приезжать машины водовозы. Разворачивается сеть из временных водопроводных колонок, вода в которые поступает из Велижанского водозабора. Важно: вода из колонок и машин-водовозов – бесплатна, – об этом заявил в своем обращении к землякам в соцсетях губернатор Александр Моор.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В первый день после объявления главы региона было открыто 28 точек набора воды с автоцистерн и порядка 15 временных колонок с чистой водой в районе улиц Щербакова и Объездной. Однако, к проекту «Чистая вода», объявленному Александром Моором, ежедневно присоединяются все больше организаций.

На утро 1 августа в Тюмени и Тюменском округе открыты больше 100 точек набора воды. Стационарные точки проекта появились в медицинских учреждениях и около образовательных учреждений.

Временные водоразборные устройства работают круглосуточно по адресам: ул. Дружбы, 75; ул. Щербакова, 90; 112; 114; 136; Солнечный проезд, 6; ул. Ватутина, 4 (через дорогу); ул. Бирюзова, 12; ул. Журавлиная, 14; 27; ул. Беляева, 15; 27; 35в; ул. Жуковского, 88 к1; ул. Пограничников, 1; Дорожный переулок, 6.

Важно, что к проекту «Чистая вода» в Тюмени подключились предприниматели - собственники водоматов. Тюменцы могут покупать воду за символическую плату на 36 точках, где установлено такое оборудование для набора воды. Отметим, что полностью бесплатный доступ к воде сделать технически невозможно из-за особенностей способов оплаты и настроек самих аппаратов. Но уже сегодня стоимость воды у участников проекта снижена в 5 раз.

Адреса водоматов, участвующих в проекте:

- Луначарского 57

- Полевая 27

- Белинского 6а

- Пермякова 75

- Западносибирская 22

- Николая Гонтатти 9

- Пермякова 71/1

- Широтная 102

- Василия Гольцова, 34/4

- Широтная 96

- Станислава Карнацевича, 7а

- Перекопская 4а.

- Кирова 23

- Гольцова 22

- 50 лет ВЛКСМ 13/1

- Червишевский тракт 15/2

- Инженерная 66

- Депутатская 129

- Николая Ростовцева 10, 18, 20

- Михаила Сперанского, 27

- Обдорская,3,5, 7

- Арктическая 1/1,7, 7/1

- Бушуева, 4, 4/1

- Буденного 1а

- В.Бованенко 4 корп 1

- В.Подшибякина 12

- Заполярная 11

- Селекционная 4

- Ф. Салманова 4

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В результате договорённостей между компанией «Росводоканал Тюмень» и предпринимателями количество этих точек будет расти. Вскоре на таких же условиях заработают ещё примерно 100 водоматов.

Тем временем специалисты Метелёвской водоочистной станции предпринимают все необходимые меры, чтобы избавить воду от неприятного запаха и привкуса. На Метелёвском водозаборе были смонтированы две установки для насыщения воды кислородом. Они работают по принципу системы аэрации как в аквариуме. Вода, которая поступает на станцию из реки Туры, благодаря системе труб обогащается кислородом. На входе содержание кислорода составляет 0,17 миллиграмма на дециметр кубический, на выходе – 5,5 миллиграмма на дециметр кубический, что практически соответствует норме.

Эта технология для такого типа водоочистных станций нестандартна, но и ситуация требует нестандартных решений. Рассчитываем, что эта мера поможет убрать из водопроводной воды привкус и запах, – добавил губернатор.

Главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо также заверила жителей о безопасности воды из под крана.

- С 16 июля мы ведем усиленный мониторинг качества воды в районах, подверженных подтоплению. За это время в резервуаре чистой воды, разводящей сети превышения по гигиеническим нормам, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям не зарегистрировано, хотя существенного улучшения в водоисточнике - в Туре - мы не видим. По органолептическим показателям, запаху и привкусу остается превышение нормы на один балл, - рассказала она, но посоветовала ее кипятить из-за паводка.

Галина Шаруха акцентировала внимание на то, что централизованного подвоза ситуация не требует, но по поручению губернатора региона Александра Моора в Тюмени и Тюменском округе запущена дополнительная мера - проект «Чистая вода».

Точные адреса набора воды можно будет узнать на Геопортале Тюменской области.

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