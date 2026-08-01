На утро 1 августа уровень воды в реке Тура в районе Тюмени превысил отметку опасное явление на 42 см

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На 8 утра 1 августа уровень воды в реке Тура в Тюмени составил 892 сантиметра. За сутки он вырос еще на один сантиметр и превысил отметку «опасное явление» уже на 42 сантиметра.

Тем временем, на гидропосту Богандинское в Тюменском округе уровень воды в реке Пышма составил 584 сантиметров. Здесь вода поднялась за сутки на 20 сантиметров - отметка «опасное явление» составляет 662 см. На гидропосту Покровское в Ярковском округе уровень воды в реке Тура составил 848 сантиметров – за сутки рост 16 сантиметров. Тут отметка «опасное явление» составляет 906 сантиметров. На гидропосту в Нижней Тавде уровень воды в реке Тавда составил 946 сантиметров. За сутки рост составил всего 1 сантиметр - отметка «опасное явление» составляет 950 см

Тем временем в регионе продолжаются противопаводковые мероприятия: ведется дополнительное укрепление гидротехнических сооружений, земляных насыпей, работа волонтеров и доставка воды.