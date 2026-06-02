Фото: ЧС Тюмень, ВК.

С приходом лета в Тюмени трубы трещат по швам. В центре города произошел мощный порыв. Фотографии и видео опубликовали очевидцы в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Коммунальная авария произошла возле многоэтажного дома на улице Республики.

На фотографии очевидца видно, как из-под земли бьет довольно мощная струя воды. Высота водного столба достигает нескольких метров. Жители дома вызвали коммунальщиков. Профильные службы почти сразу отреагировали на вызов и приступили к ремонтным работам.

«Вчера «обрадованы» были жители дома гейзерами. Не зря нас, как термальную столицу продвигают», - делятся подробностями жители многоэтажки в социальных сетях.

Параллельно в Тюмени в мае 2026 года стартовали опрессовки. «УСТЭК» публиковала график планового отключения горячей воды на текущий год. Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний, ремонтов и реконструкции тепловых сетей. Как и в прошлом году, отключения пройдут в 7 этапов. Первые начались уже в мае.

«В Единый центр оперативного реагирования г. Тюмени информации по данному адресу не поступало. Согласно сводной информации по неисправностям на инженерных сетях АО «УСТЭК», зафиксировано повреждение в районе ул. Республики, 189. Время проведения аварийно-восстановительных работ с 11:20 до 15:00 1 июня», - прокомментировали представители тюменской мэрии.

К сожалению, отмечают тюменцы, прорыв трубы на указанной улице случается не в первый раз. Недавно напротив многоэтажного дома по улице Республики прорвало трубу горячей воды.

«Недавно напротив этого дома прорывало горячую воду, сейчас в доме напротив…заплатка, видимо, уже не поможет», - заявляют пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что Гидрометцентр дал прогноз на июнь 2026 года для Тюменской области. Подробности – в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.