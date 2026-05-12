В Тюмени опубликовали график отключения горячей воды на 2026 год: первые отключения начнутся в мае

Единая теплоснабжающая организация Тюмени опубликовала график планового отключения горячей воды на 2026 год. Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний (опрессовок), ремонтов и реконструкции тепловых сетей. Как и в прошлом году, отключения пройдут в 7 этапов. Первые начнутся уже в мае.

Для удобства жителей сформирован полный перечень адресов с указанием сроков по каждому дому. Обычно гидравлические испытания занимают до двух недель, но при крупных ремонтах сроки могут быть увеличены.

График отключений:

1 этап: 19 мая — 1 июня Улицы: 2-я Луговая, 50 лет Октября, Алексея Леонова, Борцов Октября проезд, Братьев Бондаревых, Вересковая, Газовиков, Героев космоса, Гилевская роща, Гилевская, Домостроителей, Евгения Войнова, Европейский проезд, Елизарова, Жигулевская, Западносибирская, Заречный проезд, Ивана Чистякова, Индустриальная, К. Заслонова, Казачьи Луга, Камчатская, Кедровая, Коммунаров, Котельщиков, Котовского, Лесопарковая, Максима Горького, Мебельщиков, Мельникайте, Мельничная, Муравленко, Новгородская, Одесская, Павла Фитина, Пожарных и спасателей, Причальная, Промышленная, Промышленный переулок, Профсоюзная, Рабфаковская, Разведчика Кузнецова, Республики, Рижская, Северная, Серова, Солнечный проезд, Софьи Ковалевской, Стартовая, Старый Тобольский 2 км тракт, Старый Тобольский 3 км тракт, Судостроителей, Тамары Сатюковой, Тимофея Кармацкого, Тихий проезд, Харьковская, Холодильная, Шеленкова, Щербакова, Щорса, Энергетиков, Ю.-Р.Г. Эрвье.

2 этап: 4 июня — 17 июня Улицы: 2-й Степной переулок, 3-й Степной переулок, 30 лет Победы, 4-й Степной переулок, 5-й Степной переулок, 7-й Степной переулок, 8-й Степной переулок, Александра Митинского, Александра Протозанова, Амурская, Андрея Бушуева, Андрея Кореневского, Арктическая, Баумана, Бориса Житкова, Бориса Опрокиднева, Бориса Прудаева, Бориса Щербины бульвар, Боровская, Братская, Бунина, Вадима Бованенко, Валентины Трофимовой, Василия Гольцова, Василия Малкова, Василия Подшибякина, Вербовая, Владимира Бахарева, Вьюжная, Гастелло, Геннадия Райкова, Горпищекомбинатовская, Дмитрия Менделеева, Евгения Богдановича, Заполярная, Ивана Словцова, Ильи Кургузова, Интернациональная, Калинина, Константина Посьета, Космонавтов, Кремлевская, Кубанская, Ледниковый проезд, Ленинградская, Линейная, Локомотивная, Магнитогорская, Майский проезд.

3 этап: 18 июня — 1 июля Улицы: 2-я Луговая (повтор), 25 Октября (повтор), 50 лет Октября (повтор), 8 Марта... (и далее по списку).

4 этап: 3 июля — 16 июля Улицы: 30 лет Победы (повтор), 50 лет ВЛКСМ.

5 этап: 17 июля — 30 июля Улицы: 2-й Степной пер. (повтор), 3-й Степной пер. (повтор)... (и далее по списку). 6 этап: 31 июля — 13 августа Улицы: 30 лет Победы (повтор), 50 лет ВЛКСМ (повтор)... (и далее по списку). 7 этап: 18 августа — 31 августа Улицы: 50 лет Октября (повтор), Бастрыгина... (и далее по списку).

В компании уточнили, что в период испытаний проверят сети во всех районах. Сроки могут меняться из-за крупных ремонтов. Подробный список адресов доступен на официальных ресурсах теплоснабжающей организации.