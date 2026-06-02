НовостиОбщество2 июня 2026 4:20

Гидрометцентр дал прогноз на июнь 2026 года для Тюменской области

Для Тюменской области нормой считается +18...+21 градус Цельсия
Серафима Краснова
Гидрометцентр дал прогноз на июнь 2026 года для Тюменской области.

Гидрометцентр России огласил прогноз аномалий температуры и осадков для регионов страны на июнь 2026 года. Согласно данным синоптиков, в Тюменской области погодные условия в первый месяц лета будут близки к климатической норме.

В прогнозе указано, что средняя месячная температура воздуха на большей части территории, включая юг Западной Сибири, ожидается около средних многолетних значений. Для Тюменской области нормой считается +18...+21 градус Цельсия.

Что касается осадков, их количество в регионе также прогнозируется около нормы, которая составляет 61 мм. При этом синоптики отмечают, что повышенное количество осадков в июне возможно лишь в северных районах Тюменской области.