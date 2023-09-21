Экс-педагог из ишимской школы №8 Анастасия Шумилова снялась в шоу «Мужское/женское»

Фото: Анастасия Шумилова

Экс-педагог ишимской школы №8 Анастасия Шумилова, уволившаяся после скандала с откровенными фото, снялась в шоу «Мужское/женское».

- Передача уже отснята, выйдет на следующей неделе, - заявила Анастасия.

Девушку пригласили в Москву, чтобы она смогла отстоять свою позицию на федеральном телевидении. Бывшая учительница попытается доказать всей стране, что педагоги тоже имеют право на личную жизнь.

Напоминаем, что Анастасия недавно окончила университет и устроилась на работу педагогом-организатором, при этом она уже десять лет подрабатывает моделью и участвует в фотосессиях. Спустя неделю после начала учебного года горячие снимки дошли до руководства школы - учительнице предложили удалить их или написать заявление по собственному желанию. Шумилова выбрала второй вариант, сообщает «Мегатюмень».