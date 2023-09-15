«Ко мне половина города не равнодушна!»: В Тюменской области учительницу уволили из-за горячих фотографий в соцсетях

Девушка не согласилась с требованиями директора и уволилась. Фото: соцсети Анастасии Шумиловой

Учительница школы Ишима (Тюменская область) лишилась работы из-за пикантных фотографий, опубликованных в ее социальных сетях. Местный житель Владимир Воронин незнамо зачем поделился снимками в местных пабликах и заявил, что заместитель главы города «подбирает кадры в соответствии со своим вкусом»: ученики в восторге, а родители в прострации. Пост вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей и добавил проблем героине кадров Анастасии Шумиловой.

Корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» девушка рассказала, что в школе она трудилась педагогом-организатором и, когда ее приняли на это место, она с уверенностью поняла, что время шагнуло далеко вперед и недоразумений ждать не стоит.

– Я думала, что времена консервации и ретрограда уже прошли! Считала, что люди не будут докапываться до моей личной жизни, неважно, что я делаю за пределами школы! – говорит девушка.

Житель Ишима недоумевает, как на пост учителя могли взять девушку с татуировками и откровенными снимками. Фото: соцсети Анастасии Шумиловой

После скандала в соцсетях девушку пригласил в кабинет директор и заставил удалить фотографии. Он аргументировал это тем, что такие снимки не приемлемы при такой должности.

– Но я не вижу в этом ничего развратного! Нет там ничего такого! Это моя отдушина, хобби! В конце концов, мечта развиваться в модельной сферы! С какой стати я должна что-то удалять? – недоумевает красотка.

На нападки директора и просьбу подчистить фотогалерею от неоднозначных снимков, Анастасия ответила несогласием. Жгучая брюнетка с пикантными формами уверена, что благодаря ей школа набирает популярность. Вместо того, чтобы терроризировать ее нравоучениями и требованиями почистить соцсети свои социальные сети, руководство школы обязано сказать ей спасибо.

– Классно же, что в школе работает модель! Тем более, ко мне полгорода неравнодушны! Мне сказали, что я - лицо школы. Мол, уборщицы – тоже лица учебного заведения и они тоже не имеют права устраивать подобные фотосессии! А еще добавили, что им модели не нужны! – возмущается Анастасия.

Девушка считает себя моделью и говорит, что это дело приносит ей радость. Фото: соцсети Анастасии

Однако руководство школы не согласилось с позицией сотрудницы и поставили ей условие: либо удаляешь, либо пишешь заявление на увольнение.

– Я здесь работаю шесть дней в неделю за 15 тысяч рублей! Как вы думаете, я очень хочу задержаться на такой работе?, – задается вопросом модель.

Настя написала заявление на увольнение. Говорит, что ни капли не расстроилась из-за такого поворота событий. Единственное, что ее гложет, это очередное разочарование в людях. К тому же, она акцентировала внимание на том, что в школе есть еще сотрудники, у которых тоже не мешало бы проверить фотоальбомы.

– Обидно, что Владимир Воронин выложил пост на всеобщее обозрение, но не попытался поговорить со мной лично! Хотя, на минуточку, это взрослый человек!, – делится Анастасия.

Несмотря на увольнение, Анастасия говорит, что может подать в суд. Покинуть рабочее место, ее, можно сказать, вынудили. Да и вмешиваться в личную жизнь, просматривать и осуждать фотографии, по мнению брюнетки, они не имели права.

Анастасия говорит, что вполне себе имеет права подать в суд, но не будет этого делать из-за своей доброты. Фото: соцсети девушки.

– Я могу поднять такую взбучку! Но, наверное, им повезло, что я просто очень хороший и добрый человек и не буду этого делать! А так я бы с удовольствием покопалась в этом дерьме, если бы была, допустим, Владимиром Ворониным!, – подытожила Анастасия Шумилова.

К слову, в данной ситуации люди разделились на два лагеря. Одни говорят, что девушка права и может делать все, что хочет за пределами школы. Другие же сетуют на то, что сфера образования и без того страдает, а с такими сотрудниками, детям будет и вовсе не до учебы. Сам же инициатор конфликта корреспонденту «КП-Тюмень» заявил, что пост вовсе не о девушке, а о вышестоящих лицах.

– Вы о педагогической этике ничего не слышали? И они, похоже, тоже нет! А ее в педагогическом институте раньше преподавали! Да и пост не об учительнице, а о заместителе нашего главы, – прокомментировал Воронин.

Автор поста заявил, что у него есть предложение к чиновникам – пригласить в Ишим на должности руководящих лиц образования Даню Милохина и Моргенштерна*, который в России признан иноагентом.

– Эти товарищи сейчас безработные, а тут хоть туристы попрут! Чудить так чудить!, – смеется мужчина.

Попытки связаться с местной ишимской школой не увенчались успехом. Редакции ответила разъяренная женщина, явно уставшая от такого внимания к их учебному заведению и ситуации.

– Да, что такое то! Сил нет! Без комментариев, – прокричали на том конце провода женщина.

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