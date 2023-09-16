«Меня пытаются затоптать!»: Уволенная из школы Ишима модель просит помощи

Фотографии симпатичной брюнетки вызвали общественный резонанс. Фото: соцсети девушки

Непростая история с увольнением педагога-организатора из школы №8 города Ишима набирает новые обороты. Местный житель Владимир Воронин хотел насолить чиновникам, а в итоге неприятности теперь приходится разгребать молодой учительнице. Мужчина выставил в соцсетях пост с фотографиями Анастасии Шумиловой и задался вопросом, как подобных дам могут держать в образовании. Ему не понравились откровенные снимки с декольте, татуировками и оголенными частями тела. Общественник пришел к выводу, что видимо педагог пришелся по вкусу заместителю главы ишимской администрации. Новость вызвала резонанс и неоднозначную реакцию. На сторону мужчины и учебного заведения встали и родители учащихся. Девушку попросили явиться в кабинет директора, удалить фотографии, либо уволиться. Из-за отказа убирать фотографии Анастасия потеряла работу, а вместе с тем получила массу проблем, неоднозначную славу и крест на карьере учителя.

Корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» Анастасия пожаловалась, что на нее началась самая настоящая травля. Люди разделились на два лагеря и даже добрались до ее семьи. Если изначально она не хотела писать заявление в правоохранительные органы, то вчера изменила свое мнение и все же обратилась к силовикам. А сегодня попросила помощи у населения, так как одна с этим клубком проблем она точно не справится.

– Меня поддерживают сейчас единицы. Никто не понимает зачем я топлю за справедливость! Говорят, какая ты модель, если ты педагог или наоборот, какой ты педагог, если ты модель! Узко мыслящие люди меня пытаются затоптать!, – говорит брюнетка.

Также она добавила, что ей нравилась ее работа в учебном заведении. Дети доставляли радость, а взаимодействие с ними – одно сплошное удовольствие. Красотку не смущал ни тяжелый график, ни копеечная заработная плата.

Анастасия любит перевоплощаться, фотографироваться и примерять на себе новые образы. Фото: соцсети девушки

– За небольшой промежуток времени я по-настоящему кайфанула от детей! Хотя я раньше не сказала бы, что любила их! Но попробовав себя в этой сфере поняла, что это так здорово! Ты их чему-то учишь, дискутируешь, общаешься! Это было круто! Я с удовольствием бежала на работу!, – продолжает Анастасия.

Теперь же она недоумевает, как ее жизнь за один день могла так перевернуться.

– Спокойно живешь, ходишь на работу, занимаешься семьей, бытом, тренировками, фотосессиями и раз! Все обрушилось!, – возмущается девушка.

Ее не смущают те фотографии, что вызвали бурю эмоций у других.

– За то время, пока я работала, никто не докапывался до этого! И именно после поста Владимира Воронина мне был поставлен ультиматум! У меня ребенку нет двух лет и директор нарушила все законы. Не имеют права увольнять человека, у которого есть на иждивении дети! Уволили еще и без обходного листа и двухнедельной отработки!, – рассказывает учительница.

Единственная ее надежда сейчас на силовиков и общественную огласку. Модель не хочет лишаться возможности работать в сфере образования, но и модельный бизнес для нее не на последнем месте.

Корреспонденту «КП-Тюмень» сам же Воронин заявил, что не боится того, что девушка обратилась к силовикам. Он, как и вчера, настаивает на том, что не оскорблял Анастасию и речь вовсе не о ней, а о чиновнике. Также мужчина пояснил, что он по образованию юрист и когда-то был членом областной коллегии адвокатов.

– Каждая буковка, которую я пишу, продумана!, – подытожил Воронин.

Родители учеников шокированы тем, с кем взаимодействовали их дети. По их словам, она и в учебное заведение приходила в коротеньких юбочках и с открытым декольте.

– Мы отдаем своих детей в школу для чего? Чтобы им там давали знания, повышали интеллект, образовывали со всех сторон, а получается, что у них перед глазами не самый лучший пример! Современные дети сидят в интернете, видят весь этот стыд, что выкладывает девушка. Чему они в итоге научатся? Делать татуировки? Курить кальян? Вызывающе выглядеть? Выбрала профессию педагога, будь добра соответствовать этому! А пока ей место в каком-нибудь баре или модельном бизнесе, – говорит мама одного из учащихся.

А вторая обеспокоенная мамочка и вовсе заявила, что такие учителя гробят будущее детей.

– Личная жизнь должна быть личной! Чем девушка думала, когда выкладывала такие снимки? Ее страницу если прошерстить, то никак не скажешь, что человек работал в образовании! Ей там не место! Почему в школу должны брать женщин, которые носят мини и оголяют грудь? Показывают отвратительные снимки с кальяном, подбивая этим наших детей к не лучшим привычкам? А мальчики, которым бьют в голову гормоны, им будет до учебы, когда перед ними «такое»? Почему моя дочь, которой я прививаю авторитет и уважение к педагогам, должна «учиться» тому, что такое поведение – норма? А где понимание границ дозволенного и морали? Правильно сделали, что выгнали ее! Если бы не эта ситуация, рано или поздно все равно мы подняли бы бунт и попросили директора решить вопрос с откровенной учительницей! Она гробит будущее наших детей!, – возмущается женщина.

Отметим, что с корреспондентом «КП-Тюмень» в школе №8 отказались разговаривать. На том конце провода разъяренная женщина услышав вопрос про Анастасию бросила трубку.