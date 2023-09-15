«Опозорили всю мою семью!»: Уволенная из-за пикантных фото учительница обратилась в прокуратуру Ишима

Девушка обратилась в прокуратуру из-за скандального поста в соцсетях и увольнения из школы. Источник фото: соцсети Анастасии

В непростую ситуацию попала молодой педагог-организатор школы №8 города Ишима Анастасия Шумилова. Карьера девушки только началась, но уже попала под удар. Местный житель Владимир Воронин возмутился откровенным видом брюнетки и выложил в интернет ее фотографии. Свой поступок он объяснил тем, что испортить жизнь девушки никак не хотел и вообще этот пост был больше в укор властям, а не безобидному педагогу. Тем не менее, директор школы разбираться в таких тонкостях не стал и поставил своей подчиненной ультиматум. На требования удалить снимки, Анастасия ответила отказом и вместе с этим лишилась рабочего места.

Корреспонденту «Комсомольская права-Тюмень» она рассказала, что изначально не планировала обращаться в правоохранительные органы. Аргументировала это тем, что до уровня обиженных жизнью мужчин опускаться не хочет, но чуть позже изменила свое мнение.

– Я обратилась в прокуратуру и хочу еще в суд. Помимо этого, планирую поднять вопрос и в департаменте образования, чтобы отстоять свое право работать педагогом! Сейчас я не знаю, где я буду работать и что дальше будет. Ни в одну школу города после такого меня не возьмут! Хотя я ничего противозаконного не делала! Спустить все это на тормоза и закрыть глаза уже невозможно, – отметила девушка.

Кадр, где девушка с кальяном и татуировками возмутил жителя Ишима и стал поводом для скандала. Фото: соцсети девушки.

Она также добавила, что сам инициатор оскорбительного поста не выходил с ней на связь. И более того, лично с этим человеком она не знакома.

– Взрослый человек не понимал побочных действий от данного оскорбительного поступка? Меня выперли из-за него с работы, а он, видите ли, просто хотел достучаться до чиновников? Я что, удобный атрибут для этой цели? Человек не знает меня! Я ничего ему плохого не делала! Решил испоганить мне жизнь? Испортить репутацию мне и моей семье?, – задает риторические вопросы Анастасия.

Напомним, что Владимир Воронин редакции «КП-Тюмень» сказал, что заместитель главы города подбирал педагога судя по всему «по своему вкусу». Затем и вовсе мужчина выдал, что чиновникам нужно предложить пригласить в образование Милохина и еще одного артиста, который запрещен в Российской Федерации.

– Чудить так чудить, – посмеялся Воронин.