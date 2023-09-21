В Тюменской области собрали первый миллион тонн зерна

Фото: Александр Моор, соцсети

В Тюменской области продолжается уборочная кампания. Сегодня аграрии преодолели важный рубеж – собрали первый миллион тонн зерна, сообщил губернатор Александр Моор.

– Несмотря на сложные погодные условия, сельским труженикам удалось добиться хорошего результата, – отметил глава региона.

Также Александр Моор дал прогноз по итоговым цифрам. Учитывая текущие темпы работ, по его предположению, аграриям удастся собрать свыше полутора миллионов тонн зерна. Это полностью закроет потребность Тюменской области в продукте.

Напоминаем, что в прошлом году с тюменских полей собрали рекордный за последние десятилетия урожай зерна – два миллиона тонн в оприходованном весе.