С полей Тюменской области собрали рекордный за последние десятилетия урожай зерна Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

С полей Тюменской области собрали два миллиона тонн зерна в первоначально оприходованном весе. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, столь высокий показатель из-за наших климатических условий достигается нечасто. Несмотря на то, что после обработки в зерносушилках итоговый объем урожая снизится, он будет одним из самых высоких за последние десятилетия.

На сегодняшний день тюменские аграрии убрали почти 705 тысяч гектаров площадей (это 99% от плана). Работы идут в Абатском, Викуловском, Ишимском, Омутинском, Сорокинском районах и Голышмановском городском округе, а средняя урожайность держится на уровне 28 центнеров с гектара.

Также на текущий момент аграрии обмолотили 649 тысяч гектаров яровых зерновых (99% от плана). Валовый сбор составил чуть более 1,83 миллиона тонн. Обмолот технических культур закончен на 98%, техника прошла 34 тысячи гектаров. Валовый сбор составил 58,5 тысячи тонн.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в сентябре 2022 губернатор Тюменской области Александр Моор побывал на картофельных полях в Упоровском районе. На совещании с руководителями агропредприятий губернатор высоко оценил темпы уборочной страды.

– От результатов общих усилий тружеников села зависит продовольственная безопасность региона, обеспеченность хлебом. У нас есть повод для оптимизма: важный рубеж в один миллион тонн зерна мы преодолели. Учитывая, что убрана только половина площадей, это серьезная заявка на рекордный урожай, – отметил глава Тюменского региона.