«Серьезная заявка на рекордный урожай». Александр Моор побывал на картофельных полях в Тюменской области

Александр Моор оценил урожайность картофельных полей в Тюменской области. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор побывал на картофельных полях в Упоровском районе. На совещании с руководителями агропредприятий губернатор высоко оценил темпы уборочной страды.

– От результатов общих усилий тружеников села зависит продовольственная безопасность региона, обеспеченность хлебом. У нас есть повод для оптимизма: важный рубеж в один миллион тонн зерна мы преодолели. Учитывая, что убрана только половина площадей, это серьезная заявка на рекордный урожай, – отметил глава региона.

По словам генерального директора агрофирмы «КРиММ» Геннадия Рязанова, за последние три года валовый сбор картофеля составлял около 100 000 тонн. В этом году уже собрали 80 000 тонн, по прогнозам, ожидается еще 125 000 тонн. Урожай капусты оценивается в 85 000 тонн, моркови планируют собрать более 80 тысяч тонн.