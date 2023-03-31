В Тюменской области увеличат объемы посевных площадей Фото: Татьяна Коркина

В 2023 году Тюменская область планирует увеличить объем посевных площадей почти на 6 тысяч гектаров. В регионе уже началась подготовка к посевной. Более 192 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых подготовили агропредприятия Тюменской области. Из них 98% отечественной селекции. По итогам оценки ста показателей сортовых и посевных качеств 70% семян соответствуют требованиям. Такие выводы сделали специалисты Россельхозцентра. В ведомстве подчеркнули, что такой результат к середине первого месяца весны в регионе отмечается не часто. Так, в 2022 году этот показатель достигал 44%. Таким образом, качество улучшилось практически на треть.

Напомним, в прошлом году Тюменская область стала лидером в сфере агропромышленного комплекса. Урожай зерновых в 2022 году в стране был рекордным и составил 157 млн тонн. Тюменские аграрии, работающие в зоне рискованного земледелия, внесли в общероссийский каравай свой вклад. Комплекс усилий, которые специалисты вложили в технику, семена, удобрения, позволил вместе с благоприятными погодными условиями получить достойный результат. В регионе было собрано около 1 млн 900 тонн зерновых и зернобобовых культур.

- Мы немного не дотянули до рекорда Тюменской области 2011 года. Несмотря на то что первоначально валовой сбор составил более двух миллионов тонн, после обработки и сушки зерна окончательные данные оказались чуть менее 1 миллиона 900 тонн. В целом тюменские аграрии с честью справились с поставленными задачами. Собрали близкий к рекордному урожай, - рассказывал директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, подводя итоги развития агропромышленного комплекса.