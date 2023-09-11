Рэпер Mayot приехал в Тюмень, чтобы копать картошку на даче у родителей

Фото: Mayot / ВКонтакте.

Рэпер Артем Никитин, более известный как Mayot, приехал в Тюменскую область, чтобы копать картошку. Артист живет в Москве, однако является уроженцем региона и решил навестить своих родителей.

«Батону не объяснишь, что я звезда», – подписал исполнитель в соцсетях фото, говоря об отце.

Видео с уборкой урожая рэпер выложил на своей страницы.

Ранее «КП» писала о том, что самый известный фуд-блогер России Макс Брандт приехал в Тобольск, чтобы попробовать и протестировать блюда сибирской кухни. Некоторое время назад он запустил еще один подпроект, связанный с едой и путешествиями, который называется «Один день в городе». В список попали средние по численности города России, куда блогер приезжает, показывает дневной гастромаршрут: пробует завтрак, обед, специалитет, ужин и бар.

Посмотрите также на урожай тюменцев, который они вырастили на дачах в текущем году.