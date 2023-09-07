«35-метровая свекла и килограммовые помидоры»: тюменцы похвастались своим урожаем прошедшего лета

Тюменцы вырастили на дачи гигантские помидоры и свеклу. Фото: Наталья Калимулина.

Жительница Тюменской области похвасталась в соцсетях фотографиями огромных овощей, выращенных в этом году. «Комсомольская правда» предлагает читателям посмотреть на снимки урожая с дачных участков тюменцев.

Фото: Наталья Калимулина.

Как рассказала тюменка Наталья Калимулина, на даче в садовом товариществе у нее выросла гигантская свекла необычной, продолговатой формы, около 35 – 40 сантиметров в длину. Женщина и сама удивилась, когда обнаружила интересную находку необычных размеров на грядке.

Другая жительница Тюменской области умудрилась вырастить огромную помидорину весом около одного килограмма. Повезло тюменцам в этом году с арбузами и дынями. Лето выдалось жарким, погода благоприятно воздействовала на урожай бахчевых культур и ягод.

Фото: Марина Солдайкина.

Фото: соцсети.

Повезло горожанам и с болгарскими перцами в 2023 году.

Фото: Гуллярия Зинина.

– Перец болгарский, сроду столько и таких перцев не вырастало из купленных семян в пакетиках. В этом году классные. Свекла отменная, большая, сорта не запоминаю, каждый год что куплю, то и посажу. Огурцы, что первыми сажала не взошли совсем, потом купила уже подрощенные.Врать не буду, но вроде «зозуля» сорт или как они там называются, до сих пор на грядке плодоносят. Получается морозоустойчивые, ничем не укрывала их, выживут, так выживут. Кабачки, как обычно, есть, но не так много, как в прошлом году. Помидоры просила дать сорт, чтоб маленькие, до метра, перепутали, дали высоченные черри, ну, что наросло, то наросло, – рассказала Ирина Беккер.

Фото: Елена Малей.

Ранее «КП» писала о том, что прошедший август в Тюменской области стал самым теплым с 1836 года. Среднемесячная температура воздуха на территории юга Тюменской области составила +15…+17 градусов.