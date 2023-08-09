Самый известный фуд-блогер России Макс Брандт посетил Тобольск и оценил блюда местных заведений

Фото: Макс Брандт / Telegram-канал.

Самый известный фуд-блогер России Макс Брандт приехал в Тобольск, чтобы попробовать и протестировать блюда сибирской кухни. Некоторое время назад он запустил еще один подпроект, связанный с едой и путешествиями, который называется «Один день в городе». В список попали средние по численности города России, куда блогер приезжает, показывает дневной гастромаршрут: пробует завтрак, обед, специалитет, ужин и бар. Между приемами пищи москвич немного рассказывает о достопримечательностях города.

– Сегодня у нас Тобольск, что в Тюменской области. Сибирский город с населением 100 тыс. человек, богатой историей и активным развитием в настоящем. Из еды: старорусские пельмени, сибирские калачи и (внимание!) высокая кухня. В Тобольске попробовал сибирские круассаны и капучино с кедром. Слот «специалитет» в основном ролике по праву был забит калачом, и этот стрит-фуд не уместился в видео. Я взял 2 круассана на пробу: сливочную облепиху и медовый кедр, оба по 180 рублей. Медовый кедр очень понравился, гармоничный вкус с ореховым послевкусием. Чувствуется текстура круассана. В облепихе было слишком большое количество начинки, из-за чего десерт получается приторным и потерялось тесто, – написал блогер в Telegram-канале.

Фото: Макс Брандт / Telegram-канал.

Позавтракать блогер пришел в кафе, что находится в центре Тобольска. Здесь он попробовал круассан с лососем и яйцом, а также черносмородиновый раф. Блогер так высказался об атмосфере заведения:

– Очень уютно, комфортно, по-домашнему. Чувство, что приехал к современной бабушке на дачу: много цветов, стеклянные абажуры и приятный свет.

После плотного завтрака Брандт прогулялся в саду Ермака и параллельно рассказал своим зрителям, как был открыт памятник знаменитому атаману. Обед блогер испробовал на территории Тобольского кремля, в заведении под названием «Поварня». Именно здесь Макс Брандт смог насладиться сибирской кухней. Он попробовал винегрет по-сибирски, «Уха-евшие пельмени», пельмени старосибирские и ром-бабу «Тобол», которую готовят по восстановленному рецепту XVII века.

В другом заведении блогер оценил тобольские калачи с разными начинками и шведские булочки. Поужинал Макс Брандт в ресторане возле Дворца наместника карпаччо из говядины, баскским чизкейком и лимонадом «Барбарис».

Фото: Макс Брандт / Telegram-канал.

Несколько слов Брандт смог сказать и о Тобольском кремле. Зрителям блогер поведал его историю, как туда попасть и какие именно музеи стоит посетить. Ближе к вечеру Макс Брандт посетил примечательный перекресток Тобольска: на пересечении улиц Комсомольской и Менделеева. Не обошел стороной блогер и тюменских ангелов, которые расставлены по всему городу.

В конце он анонсировал десятый гастрономический фестиваль «Уха-Царица».

– Несмотря на возраст и размер, город оказался современным, комфортным и «вкусным». У горожан настолько позитивный вайб! Естественно, мы посмотрели только малую часть. Бросились в глаза ухоженный исторический центр и обилие зелени. Интересно будет приехать сюда лет через пять. Я бы назвал Тобольск провинцией здорового человека. Туристу точно будет чем заняться на выходных и где поесть, – подытожил Макс Брандт в своем выпуске.

Отметил он и минусы города. По мнению блогера, в Тобольске плохо развита барная культура.

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