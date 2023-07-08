Итальянский пианист и блогер Лоренцо Баньятти приготовил пасту с картошкой в тюменском кафе

Фото: Lorenzo Bangatti / telegram

Известный итальянский пианист, блогер, тик-токер, а теперь и телеведущий Лоренцо Баньятти (мы не так давно о нем рассказывали) снова приехал в Тюмень, чтобы приготовить настоящую итальянскую пасту по рецепту из Генуи в одном из городских кафе. Об этом парень сам рассказал в своих социальных сетях, опубликовав пошаговый рецепт приготовления.

Тюменские поклонники тут же забросали итальянца хвалебными отзывами и признались, что «готовы есть все подряд из его рук». Отвечая на вопрос, почему Лоренцо выбрал именно Тюмень, парень ответил, что месяц назад именно в нашем городе состоялись его фортепианные концерты.

В кафе TONKO Italy, который совсем скоро распахнет двери в городе, подтвердили информацию о том, что Лоренцо посетил их кафе и отметили, что всех любителей итальянской кухни на открытии ждет большой сюрприз.