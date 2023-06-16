Итальянский пианист и популярный блогер Лоренцо Баньяти посетил Тюмень и влюбился в Сибирь

Фото: Лоренцо Баньяти / Telegram-канал.

Итальянский пианист и популярный блогер Лоренцо Баньяти побывал в Тюмени. Молодой человек сыграл на музыкальном инструменте перед тюменской публикой, прогулялся по старинным улочкам города, посетил местные термальные источники и провел мастер-класс по изготовлению настоящих итальянских блюд для тюменских поваров.

Иностранец остался в восторге от нашего города, особенно его порадовала жаркая погода, ведь Сибирь у него ассоциируется с морозами. Пианист в первый раз попробовал строганину: сырую рыбу и оленину. Вкусом сибирского блюда блогер был приятно удивлен: «Как будто пробую только что выловленную рыбу». Дальше иностранец попробовал блюдо из медвежатины в местном заведении Тюмени.

Фото: Лоренцо Баньяти / Telegram-канал.

На каждом шагу к Лоренцо подходили фанаты, все они хотели поздороваться с кумиром и сделать памятную фотографию. В конце своей поездки итальянец искупался в термальном источнике и пообещал еще раз приехать в сибирский город.

– Я в восхищении от поездки в Тюмень! Сибирь обычно ассоциируется с холодом, особенно у иностранцев, а у меня на сердце необычайно тепло. Уже скучаю по деревянным домикам в историческом центре города, по Туре и по светлым лесам элегантных берез. Помимо концертов, я познакомился с удивительной сибирской кухней, с термальными источниками (кстати, здесь их называют «Маленькая Венеция») и, конечно же, с потрясающими людьми, которые стали мне сибирской роднёй. «Ну какой ты итальянец? Ты наш, сибиряк!», – написал Лоренцо Баньяти у себя в блоге после увлекательной поездки в Тюмень.

Напомним, студент из Италии переехал в Россию и показал подписчикам в Тик-Токе нашу страну глазами иностранца. 25-летний Лоренцо Баньяти родился в Венеции. В 2019 году парень переехал из Италии в Москву, чтобы учиться в Российской академии музыки имени Гнесиных. С тех пор молодой человек изучает русские традиции и делится своими впечатлениями в видео. За два года Лоренцо удалось освоить русский язык, но, как признался студент, было сложно. Немало внимания в своем блоге Лоренцо уделяет русской еде. В одном из видео парень рассказал о том, какие блюда из России больше всего любят в Италии. За несколько лет молодой человек набрал в своем аккаунте Тик-Тока 2,2 миллиона подписчиков.