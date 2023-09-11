В ЦИК РФ дали предварительные итоги выборов губернатора Тюменской области

Фото: Екатерина Байкалова.

Стали известны предварительные итоги выборов губернатора Тюменской области, в местную областную и городскую Думы. Данные огласила Центральная избирательная комиссия РФ. Напомним, что голосование проходило в воскресенье, 10 сентября 2023 года.

На момент написания новости, согласно предварительным итогам голосования на ГАС «Выборы», обработано более 99% протоколов УИК. По имеющейся актуальной информации, Александр Моор набирает 78,77% голосов (больше одного миллиона голосов). Второе место занимает Денис Садовников – кандидат от партии «ЛДПР» — 8,25%. На третьем месте – Иван Левченко с результатами в 7,93% — партия «КПРФ». Список замыкает Владимир Пискайкин от партии «Справедливая Россия» (3,63%).

Интересные результаты показали и выборы в 2023 году в Тюменскую областную думу.

Фото: официальный сайт ЦИК РФ.

Тюменская областная дума

Дополнительные выборы в Тюменскую областную думу проходили по двум одномандатным округам 19 и 20 параллельно с губернаторским голосованием. Почти везде, предварительно, побеждают единороссы — Андрей Лазарев и Николай Савченко.

Тюменская городская дума

В городской думе выбирают новый созыв. По предварительным данным, лидирует «Единая Россия» (48,98%), на втором месте ЛДПР (15,72%), на третьем — КПРФ (10,91%), четвертой место у «Справедливой России — За правду» (6,72%), пятое место — «Новые люди» (5,42%). В 23 из 26 одномандатных округов побеждают представители «Единой России».

На момент написания материала, специалисты УИК обработали более 90% бюллетеней.

Когда станут известны итоги?

Пресс-конференции председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина пройдет в понедельник, 11 сентября 2023 года. Начало в 13.00. Тема конференции: «О предварительных итогах единого дня голосования 10 сентября 2023 года в Тюменской области». Трансляция пройдет на сайте ИА «Тюменская линия».

Ранее «КП» писала о том, что в Тюменской области в воскресенье, 10 сентября, в 20:00 закрылись все избирательные участки для голосования. После этого комиссии приступили к подсчету голосов. 10 сентября жители Тюменской области, а также Ханты-Мансийского автономного округа и Ямала выбирали губернатора.

Напомним, в бюллетене для голосования значились четыре кандидата, выдвинутые региональными отделениями партий. Кроме того, тюменцы в воскресенье выбирали депутатов городской Думы. Явка на выборах губернатора Тюменской области превысила 48%. На юге Тюменской области явка избирателей составила 51,97%, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 38,72%, в Ямало-Ненецком автономном округе - 65,83%.

Рекордсмены явки в Тюменской области стали избиратели из Ишима и Ишимского района, где приняли участие в губернаторских выборах 93,22%. По данным на 19 часов 30 минут, предоставленным Избирательной комиссией Тюменской области, в числе самых активных избирателей Омутинский и Сладковский районы, здесь на избирательные участки пришли 92,73% и 91,89% граждан соответственно.