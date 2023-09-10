Явка на выборах губернатора Тюменской области превысила 48%

Фото: Екатерина Байкалова.

Свыше 48% избирателей в Тюменской области к 19:30 по местному времени приняли участие в выборах главы региона и дополнительных выборах в городскую Думу, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии области.

В регионе завершается Единый день голосования, а также дополнительные выборы депутатов городской Думы Тюменской области. Ранее избирком информировал, что к 10:00 по местному времени проголосовали 8,28% избирателей.

- Явка на выборы в Тюменской области на 19 часов 30 минут - 48,08%. На юге Тюменской области явка избирателей составила 51,97%, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 38,72%, в Ямало-Ненецком автономном округе - 65,83%, - пояснил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Рекордсмены явки в Тюменской области:

93,22 % избирателей Ишима и Ишимского района приняли участие в голосовании 10 сентября. По данным на 19 часов 30 минут, предоставленным Избирательной комиссией Тюменской области, в числе самых активных избирателей Омутинский и Сладковский районы, здесь на избирательные участки пришли 92,73% и 91,89% граждан соответственно.

Напомним, в бюллетене для голосования значились четыре кандидата, выдвинутые региональными отделениями партий: «КПРФ» представляет Иван Левченко, Александр Моор – партию «Единая Россия», «ЛДПР» - Денис Садовников, а партию «Справедливая Россия - За правду» - Владимир Пискайкин. Кроме того, тюменцы сегодня выбирали депутатов городской Думы.

Ранее «КП» писала о том, что избирательные участки в Тюменской области закрылись в 20:00.