Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области закрылись все избирательные участки для голосования. Об этом рассказали в правительстве региона. Сейчас комиссии приступят к подсчету голосов. 10 сентября жители Тюменской области, а также Ханты-Мансийского автономного округа и Ямала выбирали губернатора.

Напомним, в бюллетене для голосования значились четыре кандидата, выдвинутые региональными отделениями партий: «КПРФ» представляет Иван Левченко, Александр Моор – партию «Единая Россия», «ЛДПР» - Денис Садовников, а партию «Справедливая Россия - За правду» - Владимир Пискайкин.

Кроме того, тюменцы сегодня выбирали депутатов городской Думы. Предварительные итоги явки избирателей председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин представит на брифингах.

К 22:00 станут известны предварительные итоги голосования.