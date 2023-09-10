Уральский полпред Владимир Якушев проголосовал на своем избирательном участке в Тюмени

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.
Полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев проголосовал по месту регистрации в Тюмени. Он выполнил гражданский долг, опустил бюллетень и пожелал тюменцам хорошего вечера.
Владимир Якушев призвал жителей успеть прийти на избирательные участки, которые работают до 20:00.
Отметим, 10 сентября участие в выборах принял действующий губернатор Александр Моор и другие кандидаты на пост главы региона.
Напомним, что выборы в 2023 году в Тюменской области проходят один день. Сегодня, 10 сентября, в голосовании принял участие мэр Тюмени Руслан Кухарук. Также на избирательные участки пришли главы муниципальных районов, министры областного правительства и простые граждане.