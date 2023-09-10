Фото: Владимир Пискайкин / Telegram-канал.

Кандидат от партии «Справедливая России» Владимир Пискайкин проголосовал на выборах губернатора Тюменской области. Сегодня, 10 сентября, в Тюменской области проходят выборы губернатора региона, а также депутатов в городскую думу.

– Избирательный процесс – это такое совершенствование. Мы себя совершенствуем, общество совершенствуется. И вместе растем, изменяемся, делаем нашу жизнь лучше, – заявил Владимир Пискайкин после голосования.

Отметим, в Тюменской области, а также на территории ХМАО и ЯНАО открыты больше 2,5 тысяч избирательных участков. В единый день голосования за жителями наблюдают 754 видеокамеры.