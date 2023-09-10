Александр Моор проголосовал на выборах губернатора Тюменской области

Фото: правительство Тюменской области.

В Тюменской области полным ходом идет единый день голосования. На избирательные участки приходят молодые люди, семьи, люди старшего поколения. В воскресенье, 10 сентября 2023 года, в голосовании на выборах в Тюменской области принял участие руководитель региона Александр Моор.

Глава региона пришел на избирательный участок. Руководитель опустил подписанную бюллетень в ящик и поздравил горожан с праздником, а также пожелал всем хорошего настроения в этот день.

-Проголосовал с утра на своём избирательном участке. Людей много, пришлось даже постоять в очереди, чтобы получить бюллетени. С хорошим настроением выполнил гражданский долг, - позже написал Моор в соцсетях.

Напомним, что выборы в 2023 году в Тюменской области проходят один день. Сегодня, 10 сентября, в голосовании принял участие мэр Тюмени Руслан Кухарук. Также на избирательные участки пришли главы муниципальных районов, министры областного правительства и простые граждане.