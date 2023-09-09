Роспотребнадзор отчитался о качестве воздуха в Тюмени после жалоб на запах гари

Специалисты оперативно взяли пробы и провели исследование. Фото: Виктория Гаврик

Ранним утром тюменцы почувствовали неприятный запах гари и заметили смог на окраине города. Жаловались на воздух жители из различных округов областного центра. Едкий запах дыма предположительно мог прийти со стороны двух северных регионов — Югры и Ямала, где зарегистрировано несколько очагов возгораний. Специалисты Управления Роспотребнадзора взяли пробы тюменского воздуха.

- 09.09.2023 произведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Исследованы пробы атмосферного воздуха по показателям: взвешенные вещества, мелкодисперсные частицы РМ2,5, мелкодисперсные частицы РМ10, углерод (сажа), окись углерода, диоксид серы, диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен. По результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК вредных веществ не выявлено, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «КП» писала о том, что экологи назвали районы Тюмени с самым грязным воздухом и водоемами по итогам 2023 года. За первые шесть месяцев в городе зафиксировано 30 случаев превышения загрязнения воздуха. Отчет предоставили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области. Примечательно, что в предыдущем году экологи зарегистрировали 19 случаев загрязнения воздуха в областном центре.