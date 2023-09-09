Чрезвычайно опасно: власти отчитались о новых пожарах в Тюменской области

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Со вчерашнего вечера в Тюмени ощущается устойчивый запах гари, а на окраинах города заметен смог. Жители Тюмени жалуются на едкий запах дыма в соцсетях. Гарь чувствуют практически во всех районах города. В единой дежурной диспетчерской службе редакции «КП» рассказали, что в городе и вокруг него нет крупных пожаров. О возгораниях в лесах также не сообщается.

В департаменте лесного комплекса Тюменской области заявили, что все это принес ветер с соседних округов.

— Виной тому крупный природный пожар в Ханты-Мансийском автономном округе и в ЯНАО. На снимке из космоса хорошо видно, как облака дыма несет в сторону областной столицы. В Тюменской области на сегодняшний день природные пожары не зафиксированы. 9 сентября в Ишимской авиазоне установлен II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах - III класс (средняя степень). Пожарная обстановка в регионе находится под круглосуточным авиа- и видеонаблюдением, — заявили в департаменте лесного комплекса.

Крупные очаги горения зарегистрированы в Югре и на Ямале. В частности, на карте пожаров возгорания отмечены воспламенения вблизи Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, а также множество очагов вблизи Нового Уренгоя. Дым с этих пожаров действительно мог добраться и до Тюмени.

Вплоть до конца августа в ХМАО бушевали жуткие лесные пожары. Тюменские спасатели выезжали в Югру, чтобы оказать помощь местным пожарным. В самой Тюмени уже больше месяца не горели леса. В мае 2023 года возгорания уничтожили несколько населенных пунктов, пострадали десятки домов.