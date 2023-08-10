Экологи назвали районы Тюмени с самым грязным воздухом и водоемами по итогам 2023 года

Фото: Департамент недропользования и экологии.

За первые шесть месяцев 2023 года в Тюмени зафиксировали 30 случаев превышения загрязнения воздуха. Отчет предоставили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области. Примечательно, что в предыдущем году экологи зарегистрировали 19 случаев загрязнения воздуха в областном центре.

Фото: Департамент недропользования и экологии.

За обозначенный период зарегистрировано два случая превышения допустимых концентраций суммарного эффекта примесей в атмосферном воздухе: диоксид серы + диоксид азота + оксид углерода + фенол, указано в документации департамента. Опасные примеси экологи фиксировали в районе Зареки, Дома Обороны и в центре города.

«Экстремально высокое загрязнение марганцем зафиксировано в 9 случаях (в 1-м полугодии 2022 года – 9): р.Тура (в черте с. Салаирка) – 2 случая, г. Тюмень – 1 случай); р.Тобол (с. Иевлево) – 1 случай; р. Туртас (с.Туртас) – 1 случай); р. Вагай (в черте с. Вагай) – 1 случай; р. Демьянка (в черте с. Демьянское) – 1 случай; р. Иска (с. Велижаны) – 1 случай; р. Пышма (п. г. т. Богандинский) – 1 случай», – заявляют экологи.

Кроме того, в вышеуказанных реках специалисты зарегистрировали загрязнения нитритным азотом и низкий уровень кислорода. В районе Салаирки в водоеме нашли высокий уровень марганца.