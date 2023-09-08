В деле о финансовых махинациях экс-кандидата в тюменскую думу Рудика Манукяна вскрылись новые подробности

Фото: Рудик Манукян.

Появились новые подробности в истории с предпринимателем и бывшим кандидатом от партии «Новые люди» в гордуму Тюмени Рудиком Манукяном. Вскрылись схемы мошенничества, фигурируемые в деле экс-парламентария.

По данным источника «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, компания Манукяна «УралСтрой» не соблюдала требования ГОСТа и не выполняла требования по толщине слоев дорожного покрытия, щебня, асфальтобетонного покрытия. Кроме того, организация только по одному объекту выиграла в 2020 году муниципальный контракт на строительство дорог в поселке Березняки. Речь идет об улицах Новоуральской, Ноябрьской и Нефтеюганской. Сумма контракта составила 85 миллионов рублей, а размер хищения 7,5 миллиона рублей.

Вторая деталь еще интереснее. Вместо новых ливневок с соответствующим сертификатом качества от производителя сотрудники и руководители фирмы покупали трубы, бывшие в употреблении по цене в три раза дешевле новых.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюмени неожиданно, перед самыми выборами, отправили под арест бывшего кандидата в депутаты городской думы. Предприниматель Рудик Манукян баллотировался от партии «Новые люди». За десять дней до выборов, 1 сентября, экс-парламентарий в своих социальных сетях объявил, что снимает себя с выборов из-за проблем со здоровьем и необходимостью экстренного медицинского обследования.

А уже через пять дней стало известно, что Рудик Манукян стал фигурантом уголовного дела. По данным инсайдера «Комсомольской правды», бывшему кандидату вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Сейчас фирма «УралСтрой» возвращает заработанные денежные средства обратно в бюджет. Организация перечислила 9 млн рублей – это возможная сумма претензий в рамках уголовного дела.