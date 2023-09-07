Задержанный экс-кандидат в тюменскую Думу Манукян получил из бюджета свыше миллиарда рублей

Манукян должен был участвовать в выборах, однако вместо этого оказался в СИЗО. Фото соцсети Манукяна

Новые подробности всплывают в истории с предпринимателем Рудиком Манукяном. Сейчас он находится в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. А незадолго до этого мужчина в своих социальных сетях написал, что состояние здоровья не позволяет участвовать в выборах и поэтому он вынужден отказаться от этой затеи. Вот только в версию про здоровье поверили далеко не все. По информации собственного источника «Комсомольской правды», бывшему кандидату вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». А сегодня стало известно, что его фирма «УралСтрой» возвращает заработанные денежные средства обратно в бюджет. Организация перечислила 9 млн рублей – это возможная сумма претензий в рамках уголовного дела.