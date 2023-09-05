Кандидат от партии «Новые люди» в гордуму Тюмени Рудик Манукян взят под стражу

Фото: Рудик Манукян / ВКонтакте.

В Тюмени неожиданно, перед самыми выборами, отправили под арест бывшего кандидата в депутаты городской думы. Предприниматель Рудик Манукян баллотировался от партии «Новые люди». За десять дней до выборов, 1 сентября, экс-парламентарий в своих социальных сетях объявил, что снимает себя с выборов из-за проблем со здоровьем и необходимостью экстренного медицинского обследования.

А уже через пять дней стало известно, что Рудик Манукян стал фигурантом уголовного дела. По данным инсайдера «Комсомольской правды», бывшему кандидату вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Информацию редакции подтвердили в пресс-службе судов Тюменской области.

– По постановлению суда обвиняемый заключен под стражу до 24 октября 2023 года, – сообщили «КП» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Известно, что у мужчины есть свой бизнес. Он занимается ремонтом дорог. По данным источника редакции, бывший кандидат в депутаты городской думы подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве дорог по муниципальным контрактам. Меру пресечения ему избрали в Ленинском районном суде.

Фото: Рудик Манукян / ВКонтакте.

Отметим, предприниматель баллотировался в новый созыв городской думы по 16 округу. Согласно открытым интернет-данным, на Манукяна оформлена фирма «УралСтрой». В 2016 году на компанию было заведено дело, но последствий удалось избежать.

Напомним, по вышеуказанной уголовной статье парламентарию грозит уголовный срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех лет и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.

Добавим, единый день голосования в Тюменской области назначен на 10 сентября 2023 года. В регионе осенью завершатся несколько выборных кампаний. Жителям предстоит избрать губернатора, состоятся довыборы депутатов Тюменской областной думы, также будет утвержден новый состав городской думы, рассказал глава региона Александр Моор.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что в Тюмени перед судом предстанет криминальный авторитет и «смотрящий» за Ишимом. 33-летний житель с 2010 года, поддерживая отношения с лицами, отбывавшими наказание в виде лишения свободы, а также с лидерами преступного мира, принял решение разделить ценности криминальной идеологии и войти в число лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью.