В Тюмени перед судом предстанет криминальный авторитет и «смотрящий» за Ишимом. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени перед судом предстанет криминальный авторитет. Согласно материалам уголовного дела, он вымогал у местных жителей деньги. Прокуратура направила в суд материалы дела о занятии высшего положения в преступной иерархии.

33-летний житель Ишима с 2010 года, поддерживая отношения с лицами, отбывавшими наказание в виде лишения свободы, а также с лидерами преступного мира, принял решение разделить ценности криминальной идеологии и войти в число лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью.

– После этого, не позднее 2014 года, мужчина был наделен криминальным статусом «положенец» и стал занимать высшее положение в преступной иерархии на территории города Ишима и Ишимского района, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Иногда, обладая «полномочиями», мужчина продвигал криминальные идеи и традиции. Через назначенных им членов преступной иерархии аккумулировал и собирал для общих целей денежные средства и иные материальные блага, полученные незаконным путем, указывают силовики.

Кроме того, обвиняемый с 2019 по 2022 годы для пополнения преступной кассы совершил разбойное нападение и ряд вымогательств в отношении местных жителей.

Собранные материалы дела направлены в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.