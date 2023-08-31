Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 августа 2023 9:29

В Тюмени перед судом предстанет криминальный авторитет и «смотрящий» за Ишимом

В Тюменской области криминальный авторитет держал в страхе целый город
Серафима Краснова
В Тюмени перед судом предстанет криминальный авторитет и «смотрящий» за Ишимом.

В Тюмени перед судом предстанет криминальный авторитет и «смотрящий» за Ишимом.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени перед судом предстанет криминальный авторитет. Согласно материалам уголовного дела, он вымогал у местных жителей деньги. Прокуратура направила в суд материалы дела о занятии высшего положения в преступной иерархии.

33-летний житель Ишима с 2010 года, поддерживая отношения с лицами, отбывавшими наказание в виде лишения свободы, а также с лидерами преступного мира, принял решение разделить ценности криминальной идеологии и войти в число лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью.

– После этого, не позднее 2014 года, мужчина был наделен криминальным статусом «положенец» и стал занимать высшее положение в преступной иерархии на территории города Ишима и Ишимского района, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Иногда, обладая «полномочиями», мужчина продвигал криминальные идеи и традиции. Через назначенных им членов преступной иерархии аккумулировал и собирал для общих целей денежные средства и иные материальные блага, полученные незаконным путем, указывают силовики.

Кроме того, обвиняемый с 2019 по 2022 годы для пополнения преступной кассы совершил разбойное нападение и ряд вымогательств в отношении местных жителей.

Собранные материалы дела направлены в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.