Единый день голосования в Тюменской области назначен на 10 сентября в 2023 году

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области осенью завершатся несколько выборных кампаний. Жителям предстоит избрать губернатора, состоятся довыборы депутатов Тюменской областной думы, также в регионе утвердят новый состав городской думы, рассказал глава региона Александр Моор.

– Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Но уже сегодня любой житель Тюменской области может принять участие в предварительном голосовании. Его проводит «Единая Россия». Партия предлагает выбрать кандидатов, которые будут представлять ее на довыборах в Тюменскую областную думу и выборах в Тюменскую гордуму, – уточнил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что голосование рейтинговое и проходит по открытой и конкурентной модели до 28 мая 2023 года. Избиратели смогут отдать свой голос как за одного из кандидатов, так и за нескольких. Однако, чтобы принять участие в предварительном голосовании, нужно до 26 мая зарегистрироваться через «Госуслуги» в качестве избирателя. Кроме того, помощь в прохождении регистрации в качестве выборщиков жителям оказывают в штабе общественной поддержки «Единой России».