Жителям Тюменской области 9 и 10 сентября пообещали заморозки. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области прогнозируется температура ниже нуля градусов. О заморозках сообщили синоптики Гидрометцентра России.

— 9 и 10 сентября 2023 года в ночные часы на юге Тюменской области ожидаются заморозки в приземном слое, температура воздуха от 0 до - 5 градусов, — сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области, опираясь на данные метеорологов.

В регионе столбики термометров опустятся до 5 градусов ниже нуля, аналогичные заморозки ожидаются и в соседних городах Западной Сибири. По мнению специалистов, такие температуры можно назвать не заморозками, а легкими морозами.

Ранее «КП» писала о том, что прошедший август в Тюменской области стал самым теплым с 1836 года. Среднемесячная температура воздуха на территории юга Тюменской области составила +15…+17 градусов.

Благодаря теплой погоде в регионе выросли гигантские овощи, фрукты и ягоды. Наталья Калимулина на даче в садовом товариществе вырастила огромную свеклу необычной, продолговатой формы, около 35 – 40 сантиметров в длину. Другая жительница Тюменской области умудрилась вырастить огромную помидорину весом около одного килограмма. Повезло тюменцам в этом году с арбузами и дынями.