Прошедший август в Тюменской области стал самым теплым с 1836 года. Фото: Виктория Гаврик

Лето окончательно покинуло Тюменскую область. Специалисты ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» проанализировали последний летний месяц. По мнению синоптиков, август в Западной Сибири прежде всего характеризуется понижением температуры воздуха, которое происходит во второй половине месяца.

Среднемесячная температура воздуха на территории юга Тюменской области составила +15…+17 градусов, что на один градус выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха повышалась до +28…+31 градуса, минимальная в конце августа понижалась до +2…+4. Количество осадков в большинстве районов составило 17 – 89% от нормы.

– Наибольшее количество осадков (125 – 131 процент от нормы) выпало в северо-восточных районах. Местами отмечались сильные дожди с грозами. Максимальный порыв ветра (24 метра в секунду) зарегистрирован в Ильинке, – сообщили в пресс-службе ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Синоптики отмечают, что в некоторых районах Омской и юга Тюменской областей наблюдалось опасное явление – «заморозки в травостое». Среди агрометеорологических явлений – «почвенная засуха», «суховей», «переувлажнение почвы», которые также зафиксированы в районах юга Тюменской области.

Кроме того, синоптики Росгидрометцентра заявляют, что прошедший август стал самым теплым за все время наблюдений. По данным метеорологов, в августе средняя температура воздуха в Сибири составила +16,9 градуса. Это самое высокое значение минимум с 1836 года. Ранее самым теплым был август 2016 года. Тогда средняя температура была +16,62 градуса.