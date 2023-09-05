В Тобольске завершились поиски пропавшего мужчины

Поиски мужчины завершились. Фото предоставлено Комсомольской правде.

Поиски 45-летнего Архипова Вадима Леонидовича шли чуть больше двух недель. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» сообщили, что поиски завершились. Мужчина найден. Правда, каких-либо подробностей «поисковики» рассказывать не стали. Лишь добавили, что он жив, здоров и все в порядке.

Отметим, что ранее в Тобольске искали несовершеннолетнего мальчика. Затем взрослого мужчину. И в первом, и во втором случае, к счастью, все закончилось хорошо.