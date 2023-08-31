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НовостиПроисшествия31 августа 2023 17:39

В Тобольске вторую неделю ищут без вести пропавшего мужчину

За этот месяц в городе не первый раз пропадают люди
Екатерина Коган
О мужчине ничего неизвестно с 19 августа. Фото: ЧС Тобольск

О мужчине ничего неизвестно с 19 августа. Фото: ЧС Тобольск

Август выдался для Тобольска непростым. За минувшие 30 дней часто появляются новости о поисках пропавших людей. К счастью, все случаи пропажи заканчивались благополучно. «Потеряшек» находили сотрудники правоохранительных органов, а также поисковые службы. Однако сегодня вновь появилась информация об очередном человеке, который вторую неделю не выходит на связь. Корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что в Тобольске пропал 45-летний Архипов Вадим Леонидович. О его местонахождении ничего неизвестно с 19 августа. Также там добавили, что те, кто видел мужчину, либо владеет какой-либо о нем информацией, можно позвонить по телефону +7-922-005-95-59 или +7-919-958-82-69.