В Тобольске ищут пропавшего несколько дней назад мужчину

О мужчине ничего неизвестно с 20 августа. Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи

В Тобольске пропал 47-летний Галуза Дмитрий Михайлович. Корреспонденту «КП-Тюмень» волонтеры рассказали, что мужчина плотного телосложения, ростом 180 см, с седыми волосами и карими глазами.

Также они добавили, что он был в джинсовой жилетке, в джинсовых штанах и коричневых ботинках.

О мужчине ничего неизвестно с 20 августа. Жителей города просят обратиться по телефону к инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84, если вдруг кто-то в курсе о его местонахождении.

Отметим, что за последнюю неделю в Тобольске уже не первый случай пропажи людей. Ранее правоохранительные органы и спасатели искали несовершеннолетнего мальчика, который, к счастью, нашелся на следующий день поисков. В отношении ребенка никаких противоправных действий совершено не было, а свою пропажу он объяснил тем, что заигрался и заблудился.