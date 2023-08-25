Один из пострадавших в ДТП на трассе Тюмень – ХМАО мальчиков пошел на поправку

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Один из детей, пострадавших в страшном ДТП на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе, пошел на поправку. Мальчику стало лучше, его перевели из реанимации в профильное отделение больницы.

За жизнь второго малыша до сих пор ведут борьбу врачи, рассказали редакции «КП» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

– Один пациент находится в профильном отделении. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Другой – в отделении реанимации. Состояние тяжелое. Оба получают всю необходимую помощь, – заявили в департаменте.

Жуткая авария произошла 14 августа на федеральной трассе Тюмень – ХМАО. Легковой автомобиль «Инфинити» выскочил на встречную полосу движения и врезался в большегруз марки «Вольво». По версии ГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением. Владелец легковушки Азат Назыров и его жена Чулпан, которые находились на передних сиденьях машины, скончались на месте, как и две их дочери. Третьего ребенка не удалось спасти, девочка умерла по пути в больницу, хотя врачи сделали все возможное.

Мальчики, трех и одиннадцати лет, выжили. Малышей доставили в больницу, несколько дней они провели в реанимации. 17 августа мальчиков доставили в Тюмень для лечения в ОКБ № 2.