В Тюменскую область доставят новые пригородные электропоезда с кондиционером и USB-розетками

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Новый поезд ЭП2ДМ будет курсировать на пригородных маршрутах Тюменской области. Состав осмотрел губернатор Александр Моор вместе с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В поезде шесть вагонов, 586 мест для пассажиров. Новые поезда оборудованы удобными сиденьями, дополнительным пространством при встречной посадке, поручнями с теплым покрытием в тамбуре и салоне, USB-розетками с функцией быстрой зарядки, доступом к Wi-Fi и велопарковками.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Кабина машиниста оборудована улучшенным обзором. Состав 100% отечественные разработки и комплектующие электрооборудования. В планах компании поставить в Тюменскую область несколько таких составов, отметил глава региона.