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НовостиОбщество29 августа 2023 12:40

В России с 1 сентября из Тюмени в Ишим впервые начнет курсировать электропоезд

Первый состав новой модификации поступил на СвЖД
Серафима Краснова
В России с 1 сентября из Тюмени в Ишим впервые начнет курсировать электропоезд.

В России с 1 сентября из Тюмени в Ишим впервые начнет курсировать электропоезд.

Фото: Виктория Гаврик

В России с 1 сентября из Тюмени в Ишим впервые начнет курсировать электропоезд новой модификации. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Новый комфортабельный российский электропоезд ЭП2ДМ будет курсировать на маршруте Тюмень – Ишим с сентября. Первый состав новой модификации поступил на СвЖД. До конца года в Тюменской области появятся еще пять таких электропоездов, заявляют в РЖД.

Отметим, новый поезд полностью состоит из отечественных комплектующих. В вагонах стоят кондиционеры и системы обеззараживания воздуха. В компании заявляют, что поезд также полностью приспособлен для лиц с ограниченными возможностями здоровья.