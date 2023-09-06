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НовостиОбщество6 сентября 2023 4:24

В Тюмени снова заговорили о запуске скоростной электрички

Сроки реализации проекта пока неизвестны, но маршруты уже прорабатываются
Серафима Краснова
Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Во вторник, 5 сентября, мэр Руслан Кухарук с коллегами провел рабочую встречу с руководителем Свердловской железной дороги в Тюменском регионе Анатолием Коротаевым и его сотрудниками. Чиновники на протяжении последних лет планомерно реализуют несколько совместных проектов.

В частности, это создание общественных городских пространств, а также вопросы развития железнодорожной инфраструктуры в границах города. Эти и другие аспекты рассматриваются властями регулярно.

– На встрече мы обсудили развитие улицы Первомайской и Привокзальной площади, строительство тоннеля от улицы Первомайской до улицы Калинина, работу городской электрички, – отметил мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Сроки реализации проекта пока неизвестны, но, судя по фото, маршруты уже прорабатываются.

Ранее «КП» писала о том, что в России с 1 сентября из Тюмени в Ишим впервые начнет курсировать электропоезд. Первый состав новой модификации поступил на СвЖД.