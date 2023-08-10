Пропавшую 4 дня назад в Тюменской области Зинуру Ижбулаеву нашли мертвой. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области завершены поиски пропавшей четыре дня назад 57-летней Зинуры Ижбулаевой. Женщина ушла из дома 6 августа, однако ее поисками полиция и волонтеры занялись только 9-го числа.

– Женщину нашли мертвой в заброшенном домике. Следов насильственной смерти не обнаружено. Приносим свои соболезнования родным и близким, – сообщили редакции в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеры направили собранную информацию о происшествии в Следственный комитет Тюменской области. Патологоанатомы позже установят причину и дату смерти женщины.

Ранее редакция «КП» рассказывала, что Зинура Ижбулаева ушла из дома в лес за грибами у деревни Чебурга Тобольского района. Поисками женщины занимались волонтеры, полиция и просто неравнодушные жители региона. Родственники предполагали, что она заночевала в местном домике, но на связь Зинура так и не вышла и домой не вернулась. Поиски женщины осложнялись непроходимыми лесами и болотами, куда пройти пешком было почти невозможно.

Напомним, что волонтеры «ЛизаАлерт» Тюменской области опубликовали памятку для любителей собирать ягоды и грибы в лесу. Чтобы прогулка не обернулась бедой, «тихих охотников» призывают соблюдать правила предосторожности.